Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing präsentiert sich am Mittwochnachmittag stärker

Die Aktie von Boeing gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Boeing-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 152,99 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Boeing nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 0,4 Prozent auf 152,99 USD. In der Spitze gewann die Boeing-Aktie bis auf 153,54 USD. Bei 152,14 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 127.125 Boeing-Aktien umgesetzt.

Bei 267,54 USD erreichte der Titel am 22.12.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Boeing-Aktie derzeit noch 74,87 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 146,04 USD ab. Mit Abgaben von 4,54 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Boeing-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 223,14 USD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Boeing am 31.07.2024. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -2,33 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,25 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Boeing 16,87 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 14,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 19,75 Mrd. USD umgesetzt worden.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.10.2024 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Boeing-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 22.10.2025.

2024 dürfte Boeing einen Verlust von -11,136 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

