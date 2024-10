Aktie im Fokus

Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing zeigt sich am Donnerstagnachmittag gestärkt

17.10.24 16:08 Uhr

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Boeing. Zuletzt wies die Boeing-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 156,17 USD nach oben.

Wer­bung

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der New York-Sitzung 0,8 Prozent auf 156,17 USD zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Boeing-Aktie bei 157,08 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 155,00 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 192.159 Boeing-Aktien den Besitzer. Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.12.2023 bei 267,54 USD. Der derzeitige Kurs der Boeing-Aktie liegt somit 41,63 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 15.10.2024 bei 146,04 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Boeing-Aktie 6,49 Prozent sinken. Nachdem Boeing seine Aktionäre 2023 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 223,14 USD. Boeing veröffentlichte am 31.07.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -2,33 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,25 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 14,61 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 16,87 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 19,75 Mrd. USD in den Büchern gestanden. Boeing wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 23.10.2024 vorlegen. Schätzungsweise am 22.10.2025 dürfte Boeing die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren. Analysten gehen davon aus, dass Boeing 2024 einen Verlust in Höhe von -12,067 USD je Aktie ausweisen dürften. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie Dow Jones aktuell: Dow Jones letztendlich mit Abgaben Dienstagshandel in New York: Dow Jones gibt nachmittags nach Verluste in New York: Dow Jones fällt am Mittag zurück

Ausgewählte Hebelprodukte auf Boeing Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Boeing Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Wer­bung

Bildquellen: Jordan Tan / Shutterstock.com