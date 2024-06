Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing verbilligt sich am Nachmittag

Boeing im Blick

Die Aktie von Boeing gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Boeing-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,8 Prozent auf 175,14 USD abwärts.

Die Boeing-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr um 1,8 Prozent auf 175,14 USD ab. Die Abwärtsbewegung der Boeing-Aktie ging bis auf 174,82 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 177,55 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 114.702 Boeing-Aktien.

Am 22.12.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 267,54 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Boeing-Aktie derzeit noch 52,76 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.04.2024 bei 159,71 USD. Der derzeitige Kurs der Boeing-Aktie liegt somit 9,66 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Boeing-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Boeing 0,000 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 239,71 USD je Boeing-Aktie an.

Boeing ließ sich am 24.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,56 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,69 USD erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Boeing in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 7,54 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 16,57 Mrd. USD im Vergleich zu 17,92 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Boeing-Bilanz für Q2 2024 wird am 24.07.2024 erwartet.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Boeing 2024 einen Verlust in Höhe von -1,145 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

