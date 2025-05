Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Dienstagnachmittag mit Aufschlag

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Boeing gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Boeing-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Plus bei 207,50 USD.

Um 15:52 Uhr wies die Boeing-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 207,50 USD nach oben. Die Boeing-Aktie legte bis auf 207,95 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 205,50 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 160.890 Boeing-Aktien.

Am 15.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 209,65 USD an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,04 Prozent über dem aktuellen Kurs der Boeing-Aktie. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 128,92 USD. Der derzeitige Kurs der Boeing-Aktie liegt somit 60,95 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,039 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 207,17 USD für die Boeing-Aktie.

Am 23.04.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,16 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,56 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Boeing mit einem Umsatz von insgesamt 19,50 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16,57 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 17,67 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Boeing am 23.07.2025 vorlegen.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -1,199 USD je Boeing-Aktie.

