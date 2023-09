Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing legt am Mittag zu

Kurs der Boeing

Die Aktie von Boeing gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Boeing-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 192,18 EUR.

Die Boeing-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 11:08 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 192,18 EUR. In der Spitze gewann die Boeing-Aktie bis auf 192,36 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 190,80 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 167 Boeing-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 221,30 EUR erreichte der Titel am 01.08.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 15,15 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 04.10.2022 bei 122,86 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Boeing-Aktie 56,42 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 244,33 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Boeing am 26.07.2023. Boeing hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,82 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,37 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 18,40 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 19.751,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 16.681,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Boeing am 25.10.2023 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Boeing einen Verlust von -2,997 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

