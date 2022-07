Boeing Aktie News: Boeing präsentiert sich am Vormittag fester

Die Boeing-Aktie konnte um 22.07.2022 09:22:00 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 156,82 EUR. Im Tageshoch stieg die Boeing-Aktie bis auf 156,82 EUR. Bei 156,82 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 46 Boeing-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 206,60 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.11.2021). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Boeing-Aktie derzeit noch 24,09 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 108,76 EUR. Dieser Wert wurde am 14.06.2022 erreicht. Derzeit notiert die Boeing-Aktie damit 44,19 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 234,75 USD.

Am 27.04.2022 äußerte sich Boeing zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -2,75 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,53 USD erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Boeing mit einem Umsatz von insgesamt 13.991,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15.217,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 8,06 Prozent verringert.

Mit der Q2 2022-Bilanzvorlage von Boeing wird am 27.07.2022 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2023 rechnen Experten am 26.07.2023.

2022 dürfte Boeing einen Verlust von -1,079 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

