Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Dienstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

22.07.25 16:09 Uhr

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Boeing. Die Boeing-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 1,5 Prozent auf 225,91 USD ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Boeing nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 1,5 Prozent auf 225,91 USD. Zwischenzeitlich weitete die Boeing-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 225,58 USD aus. Mit einem Wert von 228,08 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via New York 122.834 Boeing-Aktien umgesetzt. Der Anteilsschein kletterte am 16.07.2025 auf bis zu 233,60 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 3,40 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 128,92 USD am 08.04.2025. Mit einem Abschlag von mindestens 42,93 Prozent könnte die Boeing-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren. Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Boeing-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,039 USD. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 227,83 USD für die Boeing-Aktie aus. Am 23.04.2025 legte Boeing die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Boeing vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,16 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,56 USD je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig wurden 19,50 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Boeing 16,57 Mrd. USD umgesetzt. Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 29.07.2025 terminiert. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Boeing rechnen Experten am 05.08.2026. Experten gehen davon aus, dass Boeing im Jahr 2025 -1,538 USD je Aktie Verlust verbuchen wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie Dow Jones 30 Industrial-Papier Boeing-Aktie: So viel hätte eine Investition in Boeing von vor 10 Jahren abgeworfen GE Aerospace-Aktie dennoch in Rot: Jahresziele angehoben Dow Jones 30 Industrial-Papier Boeing-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Boeing-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

