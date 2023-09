Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Freitagvormittag mit Kursabschlägen

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Boeing. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im AMEX-Handel verbilligte sie sich um 1,1 Prozent auf 200,14 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Boeing nach unten. In der AMEX-Sitzung verlor die Aktie um 22:15 Uhr 1,1 Prozent auf 200,14 USD. Die Boeing-Aktie gab in der Spitze bis auf 200,09 USD nach. Mit einem Wert von 200,48 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via AMEX 4.112 Boeing-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (242,00 USD) erklomm das Papier am 02.08.2023. Gewinne von 20,92 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 120,99 USD am 01.10.2022. Abschläge von 39,55 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten bewerten die Boeing-Aktie im Durchschnitt mit 244,33 USD.

Boeing gewährte am 26.07.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Boeing vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,82 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,37 USD je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 19.751,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 18,40 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Boeing einen Umsatz von 16.681,00 USD eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Boeing am 25.10.2023 präsentieren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -3,169 USD je Boeing-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Papier Boeing-Aktie: So viel hätten Anleger an einem frühen Boeing-Investment verdient

Lufthansa-Aktie fester: Lufthansa Technik will Militärgeschäft stärken

NYSE-Wert Boeing-Aktie in Rot: Auslieferungen von Boeing erneut rückläufig