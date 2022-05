Boeing Aktie News: Boeing tendiert am Montagnachmittag südwärts

Um 23.05.2022 16:22:00 Uhr fiel die Boeing-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 113,82 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Boeing-Aktie bis auf 113,24 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 115,64 EUR. Bisher wurden via XETRA 9.925 Boeing-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.06.2021 bei 211,50 EUR. Der derzeitige Kurs der Boeing-Aktie liegt somit 46,18 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.05.2022 bei 113,24 EUR. Mit Abgaben von 0,51 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Boeing-Aktie bei 264,29 USD.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Boeing am 27.04.2022. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -2,75 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Boeing ein EPS von -1,53 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Boeing im vergangenen Quartal 13.991,00 USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 8,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Boeing 15.217,00 USD umsetzen können.

Boeing dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2022 voraussichtlich am 27.07.2022 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 5,72 USD je Boeing-Aktie.

