Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing zeigt sich am Freitagnachmittag gestärkt

Die Aktie von Boeing gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Boeing-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 173,64 USD.

Die Boeing-Aktie konnte um 15:52 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 173,64 USD. Den Tageshöchststand markierte die Boeing-Aktie bei 174,45 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 173,88 USD. Zuletzt wechselten 59.632 Boeing-Aktien den Besitzer.

Am 22.12.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 267,54 USD an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Boeing-Aktie mit einem Kursplus von 54,08 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.04.2024 bei 159,71 USD. Der aktuelle Kurs der Boeing-Aktie ist somit 8,02 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Boeing-Aktie. Analysten bewerten die Boeing-Aktie im Durchschnitt mit 239,57 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte Boeing am 31.07.2024 vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -2,33 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Boeing ein Ergebnis je Aktie von -0,25 USD vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Boeing 16,87 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 14,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 19,75 Mrd. USD umgesetzt worden.

Voraussichtlich am 23.10.2024 dürfte Boeing Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren.

Analysten erwarten für 2024 einen Verlust in Höhe von -4,125 USD je Boeing-Aktie.

