Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing tendiert am Freitagnachmittag nordwärts

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Boeing. Die Boeing-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 156,71 USD.

Die Boeing-Aktie konnte um 15:53 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 156,71 USD. Die Boeing-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 157,43 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 155,75 USD. Zuletzt wechselten via New York 238.984 Boeing-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 267,54 USD. Dieser Kurs wurde am 22.12.2023 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 70,72 Prozent hinzugewinnen. Am 15.10.2024 gab der Anteilsschein bis auf 146,04 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 6,81 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Boeing-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Boeing-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Boeing 0,000 USD aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 219,57 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Boeing am 23.10.2024. Boeing hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -9,97 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,25 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 9,68 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 17,84 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 19,75 Mrd. USD US-Dollar umgesetzt.

Boeing dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 29.01.2025 präsentieren.

In der Boeing-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 -15,791 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

