Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Mittwochnachmittag mit Verlusten

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Boeing. Die Boeing-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 181,87 USD.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 181,87 USD. Die Boeing-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 181,00 USD ab. Bei 182,40 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Boeing-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 177.099 Stück gehandelt.

Am 01.08.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 196,93 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,28 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 16.11.2024 auf bis zu 137,07 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Boeing-Aktie damit 32,68 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,071 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 210,00 USD.

Am 28.01.2025 hat Boeing die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -5,46 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,04 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 30,77 Prozent auf 15,24 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 22,02 Mrd. USD gelegen.

Voraussichtlich am 23.04.2025 dürfte Boeing Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren.

Analysten gehen davon aus, dass Boeing 2025 einen Verlust in Höhe von -1,095 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie

Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones sackt ab

Zurückhaltung in New York: So steht der Dow Jones am Mittag

Börse New York in Grün: Anleger lassen Dow Jones zum Start des Dienstagshandels steigen