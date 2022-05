Boeing Aktie News: Boeing präsentiert sich am Donnerstagnachmittag stärker

Im XETRA-Handel gewannen die Boeing-Papiere um 26.05.2022 16:22:00 Uhr 2,8 Prozent. Bei 117,10 EUR markierte die Boeing-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 114,66 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 3.425 Boeing-Aktien den Besitzer.

Am 03.06.2021 erreichte der Anteilsschein mit 211,50 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 44,78 Prozent über dem aktuellen Kurs der Boeing-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.05.2022 bei 109,60 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Boeing-Aktie derzeit noch 6,55 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 257,86 USD für die Boeing-Aktie.

Am 27.04.2022 lud Boeing zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -2,75 USD. Im Vorjahresquartal waren -1,53 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 13.991,00 USD – das entspricht einem Abschlag von 8,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 15.217,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2022 dürfte Boeing am 27.07.2022 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass Boeing im Jahr 2023 5,71 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

