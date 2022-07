Boeing Aktie News: Boeing gibt am Vormittag nach

Die Aktionäre schickten das Papier von Boeing nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 26.07.2022 09:22:00 Uhr 0,1 Prozent auf 153,00 EUR. Die Abwärtsbewegung der Boeing-Aktie ging bis auf 153,00 EUR. Mit einem Wert von 153,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 37 Boeing-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.11.2021 bei 206,60 EUR. Der derzeitige Kurs der Boeing-Aktie liegt somit 25,94 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 14.06.2022 auf bis zu 108,76 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 40,68 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 234,75 USD.

Boeing ließ sich am 27.04.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -2,75 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Boeing ein Ergebnis je Aktie von -1,53 USD vermeldet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 8,06 Prozent auf 13.991,00 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 15.217,00 USD gelegen.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird am 27.07.2022 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Boeing im Jahr 2022 -1,079 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie

Boeing-Aktie geht fest aus dem Handel: Qatar Airways kauft von 25 Mittelstreckenjets von Boeing

Airbus- und Boeing-Aktie im Plus: Boeing erwartet vorerst höheren Flugzeugbedarf - Viele Aufträge auch für Airbus erwartet

Boeing-Aktie springt an: Boeing kann Flugzeugauslieferungen deutlich steigern

Ausgewählte Hebelprodukte auf Boeing Co. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Boeing Co. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Boeing Co.

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com