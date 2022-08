Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Freitagvormittag stärker

Die Boeing-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:22 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 168,78 EUR. Bei 169,04 EUR markierte die Boeing-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 169,02 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.354 Boeing-Aktien umgesetzt.

Am 16.11.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 206,60 EUR. Derzeit notiert die Boeing-Aktie damit 18,31 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 108,76 EUR erreichte der Anteilsschein am 14.06.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Boeing-Aktie damit 55,19 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gaben als mittleres Kursziel 236,00 USD an.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal legte Boeing am 27.07.2022 vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,37 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,40 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1,86 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 16.681,00 USD. Im Vorjahreszeitraum waren 16.998,00 USD in den Büchern gestanden.

Boeing wird die nächste Bilanz für Q3 2022 voraussichtlich am 26.10.2022 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Boeing einen Verlust von -1,357 USD je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie

Boeing-Aktie trotzdem leichter: Boeing-787-Flugzeuge dürfen wohl bald wieder fliegen - Schwäche bei Flugzeugauslieferungen

Airbus - Der steinige Weg zur Weltspitze

Boeing kann in Kürze die Dreamliner-Auslieferung offenbar wieder aufnehmen - Aktie gefragt

Ausgewählte Hebelprodukte auf Boeing Co. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Boeing Co. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Boeing Co.

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com