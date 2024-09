Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing legt am Donnerstagnachmittag zu

Boeing im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Boeing. Das Papier von Boeing konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,9 Prozent auf 153,61 USD.

Die Boeing-Aktie notierte im New York-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,9 Prozent auf 153,61 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Boeing-Aktie bisher bei 154,36 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 154,00 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 167.592 Boeing-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.12.2023 bei 267,54 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 74,17 Prozent über dem aktuellen Kurs der Boeing-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.09.2024 (151,67 USD). Derzeit notiert die Boeing-Aktie damit 1,28 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2023. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 239,57 USD.

Boeing veröffentlichte am 31.07.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -2,33 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,25 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Boeing in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 14,61 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 16,87 Mrd. USD im Vergleich zu 19,75 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Boeing-Bilanz für Q3 2024 wird am 23.10.2024 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Boeing einen Verlust von -4,857 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

