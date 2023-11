Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Nachmittag leichter

Boeing im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Boeing. Die Boeing-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 219,04 USD abwärts.

Die Boeing-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 219,04 USD. Die Boeing-Aktie gab in der Spitze bis auf 218,43 USD nach. Bei 218,81 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Boeing-Aktien beläuft sich auf 60.451 Stück.

Bei 243,02 USD markierte der Titel am 02.08.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Boeing-Aktie mit einem Kursplus von 10,95 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 29.11.2022 bei 171,71 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 21,61 Prozent könnte die Boeing-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 244,75 USD an.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Boeing am 25.10.2023. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -3,26 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Boeing ein EPS von -6,18 USD in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 13,46 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 18.104,00 USD umgesetzt, gegenüber 15.956,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Boeing dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 31.01.2024 präsentieren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Boeing 2023 einen Verlust in Höhe von -6,103 USD ausweisen wird.

