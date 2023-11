Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Vormittag mit Verlusten

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Boeing. Die Boeing-Aktie rutschte in der AMEX-Sitzung um 0,2 Prozent auf 219,57 USD ab.

Um 19:15 Uhr rutschte die Boeing-Aktie in der AMEX-Sitzung um 0,2 Prozent auf 219,57 USD ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Boeing-Aktie bis auf 219,10 USD. Den AMEX-Handel startete das Papier bei 220,87 USD. Im AMEX-Handel wechselten bis jetzt 5.708 Boeing-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 242,00 USD erreichte der Titel am 02.08.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 10,22 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 171,76 USD erreichte der Anteilsschein am 29.11.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Boeing-Aktie damit 27,84 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten bewerten die Boeing-Aktie im Durchschnitt mit 244,75 USD.

Am 25.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei -3,26 USD. Ein Jahr zuvor waren -6,18 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Boeing im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,46 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 18.104,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 15.956,00 USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 31.01.2024 erfolgen.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -6,103 USD je Boeing-Aktie stehen.

