Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing macht am Nachmittag Boden gut

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Boeing. Zuletzt konnte die Aktie von Boeing zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,4 Prozent auf 201,91 USD.

Um 15:52 Uhr sprang die Boeing-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 201,91 USD zu. Die Boeing-Aktie zog in der Spitze bis auf 202,44 USD an. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 201,95 USD. Der Tagesumsatz der Boeing-Aktie belief sich zuletzt auf 79.078 Aktien.

Am 15.05.2025 markierte das Papier bei 209,65 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Boeing-Aktie 3,83 Prozent zulegen. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 128,92 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Boeing-Aktie 36,15 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Boeing-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,039 USD. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Boeing-Aktie bei 207,17 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Boeing am 23.04.2025. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,16 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Boeing ein Ergebnis je Aktie von -0,56 USD vermeldet. Umsatzseitig wurden 19,50 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Boeing 16,57 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 23.07.2025 terminiert.

Analysten gehen davon aus, dass Boeing 2025 einen Verlust in Höhe von -1,199 USD je Aktie ausweisen dürften.

