Boeing Aktie News: Boeing verliert am Nachmittag

Die Boeing-Aktie musste um 28.07.2022 16:22:00 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 152,34 EUR. Der Kurs der Boeing-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 150,86 EUR nach. Bei 152,90 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 7.329 Boeing-Aktien umgesetzt.

Bei 206,60 EUR erreichte der Titel am 16.11.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Boeing-Aktie liegt somit 26,26 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 108,76 EUR fiel das Papier am 14.06.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Boeing-Aktie 40,07 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 236,00 USD.

Am 27.07.2022 lud Boeing zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2022 endete. Boeing vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,37 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,53 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 16.681,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 15.217,00 USD umgesetzt worden waren.

Am 26.10.2022 dürfte die Q3 2022-Bilanz von Boeing veröffentlicht werden.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2022 ein Verlust in Höhe von -1,215 USD je Boeing-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie

Boeing-Aktie legt zu: Boeing im zweiten Quartal mit Gewinneinbruch - überraschend positive Kapitalflussentwicklung

Ausblick: Boeing legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Boeing-Aktie geht fest aus dem Handel: Qatar Airways kauft von 25 Mittelstreckenjets von Boeing

Ausgewählte Hebelprodukte auf Boeing Co. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Boeing Co. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Boeing Co.

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com