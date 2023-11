Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Donnerstagmittag im Aufwind

Kursentwicklung im Fokus

30.11.23 12:04 Uhr

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Boeing. Die Boeing-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 205,25 EUR.

Um 10:46 Uhr stieg die Boeing-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 205,25 EUR. Die Boeing-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 205,95 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 204,90 EUR. Bisher wurden heute 539 Boeing-Aktien gehandelt. Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.08.2023 bei 221,30 EUR. Gewinne von 7,82 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 02.12.2022 bei 165,28 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,47 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 251,00 USD je Boeing-Aktie aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Boeing am 25.10.2023 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -3,26 USD. Im Vorjahresquartal waren -6,18 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Boeing im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,46 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 18.104,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 15.956,00 USD in den Büchern gestanden. Boeing wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 31.01.2024 vorlegen. Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -6,103 USD je Boeing-Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie Optimismus in New York: Dow Jones letztendlich stärker Optimismus in New York: Das macht der Dow Jones nachmittags Zuversicht in New York: Dow Jones im Aufwind

