Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Donnerstagnachmittag höher

30.11.23 16:08 Uhr

Die Aktie von Boeing zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,7 Prozent auf 225,96 USD zu.

Um 15:52 Uhr stieg die Boeing-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 225,96 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Boeing-Aktie bei 226,57 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 225,00 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 143.770 Boeing-Aktien. Der Anteilsschein kletterte am 02.08.2023 auf bis zu 243,02 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 7,55 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 172,90 USD am 03.12.2022. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,48 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 251,00 USD. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Boeing am 25.10.2023. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -3,26 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -6,18 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,46 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 15.956,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 18.104,00 USD ausgewiesen. Boeing wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 31.01.2024 vorlegen. Laut Analysten dürfte Boeing im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -6,103 USD einfahren. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie Optimismus in New York: Dow Jones letztendlich stärker Optimismus in New York: Das macht der Dow Jones nachmittags Zuversicht in New York: Dow Jones im Aufwind

