Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Vormittag mit Abschlägen

Die Boeing-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:22 Uhr 0,1 Prozent im Minus bei 176,50 EUR. Der Kurs der Boeing-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 176,50 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 176,50 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 61 Boeing-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 18.01.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 202,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Boeing-Aktie ist somit 12,62 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 14.06.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 108,76 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 62,28 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 209,17 USD an.

Am 26.10.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -6,18 USD gegenüber -0,60 USD im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,44 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 15.278,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 15.956,00 USD ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte Boeing am 25.01.2023 präsentieren.

In der Boeing-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 -7,934 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

