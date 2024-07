Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing steigt am Nachmittag

So entwickelt sich Boeing

Die Aktie von Boeing zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Boeing-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 188,25 USD.

Um 15:52 Uhr sprang die Boeing-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 188,25 USD zu. Die Boeing-Aktie legte bis auf 191,98 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 189,88 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 310.385 Boeing-Aktien den Besitzer.

Am 22.12.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 267,54 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Boeing-Aktie 42,12 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 159,71 USD am 26.04.2024. Der derzeitige Kurs der Boeing-Aktie liegt somit 17,87 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Boeing 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Boeing-Aktie bei 239,71 USD.

Am 24.04.2024 hat Boeing in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,56 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,25 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 16,57 Mrd. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 16,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 19,75 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 31.07.2024 erfolgen.

Experten gehen davon aus, dass Boeing im Jahr 2024 -2,283 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

