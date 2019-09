Boeing entschädigt Icelandair wegen 737-Max-Flugverbot

Von Doug Cameron

NEW YORK (Dow Jones)--Die Fluggesellschaft Icelandair bekommt wegen des Flugverbots der 737 Max eine Entschädigung vom Hersteller Boeing. Sie ist damit eine der ersten Airlines, die eine solche Vereinbarung mit Boeing seit Inkrafttreten des Flugverbots im März öffentlich macht. Den Betrag, den Boeing an die Isländer für den Stillstand der von ihnen genutzten sechs Maschinen überweist, nannte die Gesellschaft allerdings nicht. Nach früheren Angaben hatte sie die Kosten für den Ausfall auf 1,3 Millionen US-Dollar am Tag beziffert.

Boeing wollte keine Angaben zur Höhe der Entschädigung machen. Die Zahlungen seien spezifisch für jeden Kunden zu ermitteln, hieß es in einer Stellungnahme. Der Konzern hat 5,6 Milliarden US-Dollar für Entschädigungszahlungen an Max-Kunden zurückgelegt. Seit mehr als sechs Monaten müssen weltweit über 380 Maschinen des Typs 737 Max am Boden bleiben. Hunderte weitere Flugzeuge können nicht ausgeliefert werden, bis die Behörden den Betrieb des Typs wieder genehmigen. Zwei Abstürze innerhalb weniger Monate hatten ein Flugverbot und Untersuchungen nach sich gezogen.

September 21, 2019 09:52 ET (13:52 GMT)