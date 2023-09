Börse Frankfurt in Grün: DAX am Mittag mit Zuschlägen

Kursentwicklung im Fokus

Der DAX gönnt sich am Mittag eine Verschnaufpause.

Der DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0,06 Prozent fester bei 15.736,57 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,580 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 15.688,07 Zählern und damit 0,248 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (15.727,12 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 15.665,29 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 15.738,64 Punkten verzeichnete.

DAX-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 18.08.2023, den Stand von 15.574,26 Punkten. Der DAX wurde vor drei Monaten, am 19.06.2023, mit 16.201,20 Punkten bewertet. Der DAX erreichte vor einem Jahr, am 19.09.2022, einen Stand von 12.803,24 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2023 bereits um 11,85 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der DAX bereits ein Jahreshoch bei 16.528,97 Punkten. Bei 13.976,44 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Die Top-Aktien im DAX sind derzeit Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 3,48 Prozent auf 23,80 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 2,92 Prozent auf 110,58 EUR), Heidelberg Materials (+ 2,16 Prozent auf 72,84 EUR), Deutsche Börse (+ 1,37 Prozent auf 166,40 EUR) und EON SE (+ 1,08 Prozent auf 11,71 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind derweil DHL Group (ex Deutsche Post) (-3,09 Prozent auf 40,45 EUR), Sartorius vz (-2,43 Prozent auf 329,20 EUR), MTU Aero Engines (-2,35 Prozent auf 163,90 EUR), Porsche (-1,72 Prozent auf 94,58 EUR) und adidas (-1,72 Prozent auf 166,68 EUR).

DAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die EON SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. 1.637.302 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im DAX mit 148,809 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Werte im Fokus

Die Porsche Automobil vz-Aktie präsentiert mit 2,76 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Mit 8,00 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

