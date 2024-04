Börse Frankfurt: LUS-DAX mittags mit Gewinnen

XETRA-Handel im Blick

Am Mittwochmittag zeigen sich die Anleger in Frankfurt optimistisch.

Der LUS-DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 12:22 Uhr um 0,35 Prozent stärker bei 18.196,50 Punkten.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 18.139,50 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 18.221,50 Einheiten.

So entwickelt sich der LUS-DAX im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.03.2024, lag der LUS-DAX-Kurs bei 17.765,00 Punkten. Der LUS-DAX notierte noch vor drei Monaten, am 10.01.2024, bei 16.723,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.04.2023, betrug der LUS-DAX-Kurs 15.645,00 Punkte.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 8,67 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des LUS-DAX bereits bei 18.633,00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16.345,00 Punkten verzeichnet.

Die Tops und Flops im LUS-DAX

Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Zalando (+ 4,00 Prozent auf 27,01 EUR), Siemens Energy (+ 2,30 Prozent auf 18,23 EUR), Siemens (+ 2,21 Prozent auf 176,96 EUR), Deutsche Bank (+ 2,07 Prozent auf 14,91 EUR) und Bayer (+ 1,81 Prozent auf 27,89 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen derweil Heidelberg Materials (-2,43 Prozent auf 94,08 EUR), MTU Aero Engines (-2,33 Prozent auf 213,60 EUR), Sartorius vz (-1,79 Prozent auf 345,70 EUR), Hannover Rück (-0,86 Prozent auf 229,40 EUR) und Merck (-0,42 Prozent auf 153,00 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 3.345.150 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 206,856 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Mitglieder im Blick

In diesem Jahr verzeichnet die Porsche Automobil vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Unter den Aktien im Index zeigt die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,21 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net