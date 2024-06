Börse New York: Dow Jones gibt nachmittags nach

Index im Blick

Das macht der Dow Jones am Dienstag.

Am Dienstag bewegt sich der Dow Jones um 20:00 Uhr via NYSE 0,79 Prozent leichter bei 39.098,25 Punkten. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf einen Börsenwert in Höhe von 14,002 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,575 Prozent leichter bei 39.184,49 Punkten in den Dienstagshandel, nach 39.411,21 Punkten am Vortag.

Bei 39.423,26 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tageshoch, während er hingegen mit 38.997,23 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

Jahreshoch und Jahrestief des Dow Jones

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.05.2024, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 39.069,59 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 25.03.2024, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 39.313,64 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones stand am vorherigen Handelstag, dem 23.06.2023, bei 33.727,43 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2024 ein Plus von 3,67 Prozent zu Buche. In diesem Jahr verzeichnete der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 40.077,40 Punkten. Bei 37.122,95 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Amazon (+ 1,05 Prozent auf 187,51 USD), Apple (+ 0,96 Prozent auf 210,14 USD), Intel (+ 0,51 Prozent auf 30,73 USD), Microsoft (+ 0,46 Prozent auf 449,73 USD) und Amgen (+ 0,36 Prozent auf 319,28 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind hingegen Home Depot (-4,10 Prozent auf 336,50 USD), Boeing (-2,57 Prozent auf 174,50 USD), Dow (-2,56 Prozent auf 53,22 USD), Walmart (-2,54 Prozent auf 67,15 USD) und Nike (-1,90 Prozent auf 95,32 USD).

Dow Jones-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Apple-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 8.308.529 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,114 Bio. Euro macht die Microsoft-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 8,99 erwartet. Die Verizon-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,53 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net