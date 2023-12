Börse New York in Grün: Dow Jones letztendlich fester

Dow Jones-Kursverlauf

So bewegte sich der Dow Jones am vierten Tag der Woche zum Handelsende.

Am Donnerstag steht der Dow Jones via NYSE zum Handelsschluss 0,87 Prozent im Plus bei 37.404,35 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 11,120 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 1,18 Prozent auf 37.520,13 Punkte an der Kurstafel, nach 37.082,00 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 37.127,05 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 37.418,76 Einheiten.

So bewegt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der Dow Jones bislang ein Plus von 0,199 Prozent. Vor einem Monat, am 21.11.2023, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 35.088,29 Punkten. Vor drei Monaten, am 21.09.2023, wies der Dow Jones einen Stand von 34.070,42 Punkten auf. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 21.12.2022, den Wert von 33.376,48 Punkten.

Seit Jahresanfang 2023 kletterte der Index bereits um 12,88 Prozent nach oben. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 37.641,30 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 31.429,82 Zählern erreicht.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich derzeit Intel (+ 2,88 Prozent auf 47,08 USD), Salesforce (+ 2,69 Prozent auf 267,25 USD), Walgreens Boots Alliance (+ 2,60 Prozent auf 26,06 USD), American Express (+ 2,29 Prozent auf 184,79 USD) und 3M (+ 1,82 Prozent auf 105,56 USD). Schwächer notieren im Dow Jones hingegen Cisco (-0,20 Prozent auf 49,70 USD), Apple (-0,08 Prozent auf 194,68 USD), Home Depot (+ 0,09 Prozent auf 348,97 USD), Caterpillar (+ 0,12 Prozent auf 290,07 USD) und Procter Gamble (+ 0,24 Prozent auf 144,26 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Apple-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 13.281.598 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Apple mit 2,798 Bio. Euro im Dow Jones den größten Anteil aus.

Dow Jones-Fundamentaldaten im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die Walgreens Boots Alliance-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,65 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Mit 7,69 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

