Börse New York in Grün: NASDAQ 100 liegt am Dienstagnachmittag im Plus

Index-Performance im Fokus

Das macht der NASDAQ 100 aktuell.

Am Dienstag geht es im NASDAQ 100 um 20:00 Uhr via NASDAQ um 0,32 Prozent auf 16.783,14 Punkte nach oben. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,027 Prozent stärker bei 16.734,25 Punkten in den Handel, nach 16.729,80 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tagestief bei 16.733,38 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 16.800,45 Punkten lag.

NASDAQ 100-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 stand am vorherigen Handelstag, dem 17.11.2023, bei 15.837,99 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.09.2023, lag der NASDAQ 100 noch bei 15.191,23 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.12.2022, notierte der NASDAQ 100 bei 11.084,59 Punkten.

Seit Jahresanfang 2023 kletterte der Index bereits um 54,50 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 16.800,45 Punkten. Bei 10.696,42 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ 100

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Enphase Energy (+ 7,80 Prozent auf 133,70 USD), Illumina (+ 5,65 Prozent auf 136,39 USD), Sirius XM (+ 3,73 Prozent auf 5,43 USD), Moderna (+ 3,48 Prozent auf 88,39 USD) und JDcom (+ 3,17 Prozent auf 27,49 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind derweil NVIDIA (-1,80 Prozent auf 491,75 USD), The Kraft Heinz Company (-1,09 Prozent auf 36,31 USD), Verisk Analytics A (-0,92 Prozent auf 235,15 USD), Costco Wholesale (-0,85 Prozent auf 675,42 USD) und Xcel Energy (-0,83 Prozent auf 61,83 USD).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ 100

Das Handelsvolumen der Tesla-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 7.720.979 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die Apple-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 2,811 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 7,49 zu Buche schlagen. Mit 7,85 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

