Börse New York in Rot: NASDAQ Composite beendet den Dienstagshandel in der Verlustzone

NASDAQ Composite-Performance im Fokus

So bewegte sich der NASDAQ Composite am Dienstag zum Handelsschluss.

Am Dienstag notierte der NASDAQ Composite via NASDAQ letztendlich 0,23 Prozent leichter bei 19.044,39 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,627 Prozent fester bei 19.207,75 Punkten in den Handel, nach 19.088,10 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 18.926,60 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 19.273,14 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ Composite

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.12.2024, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 19.926,72 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 14.10.2024, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 18.502,69 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 12.01.2024, bei 14.972,76 Punkten.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Liste

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Comtech Telecommunications (+ 19,66 Prozent auf 2,80 USD), FARO Technologies (+ 16,65 Prozent auf 28,65 USD), Ceragon Networks (+ 6,77 Prozent auf 4,73 USD), Commercial Vehicle Group (+ 6,76 Prozent auf 2,21 USD) und Sandy Spring Bancorp (+ 6,60 Prozent auf 33,76 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind hingegen EXACT Sciences (-7,37 Prozent auf 54,20 USD), Ionis Pharmaceuticals (-6,44 Prozent auf 32,69 USD), Nektar Therapeutics (-6,38 Prozent auf 0,90 USD), ACADIA Pharmaceuticals (-5,59 Prozent auf 16,90 USD) und AngioDynamics (-5,30 Prozent auf 11,80 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ Composite

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 40.549.710 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Apple-Aktie macht im NASDAQ Composite mit 3,452 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder im Blick

Die Bed Bath Beyond-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Die Alliance Resource Partners LP-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,19 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net