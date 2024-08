Börse New York in Rot: So entwickelt sich der Dow Jones aktuell

Dow Jones-Performance im Blick

Der Dow Jones zeigt sich heute im Minus.

Am Donnerstag fällt der Dow Jones um 20:00 Uhr via NYSE um 0,73 Prozent auf 40.593,34 Punkte zurück. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 13,657 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,023 Prozent auf 40.881,03 Punkte an der Kurstafel, nach 40.890,49 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des Dow Jones betrug 40.584,47 Punkte, das Tageshoch hingegen 41.026,64 Zähler.

Dow Jones-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den Dow Jones bereits um 0,191 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 22.07.2024, wies der Dow Jones einen Wert von 40.415,44 Punkten auf. Der Dow Jones wurde vor drei Monaten, am 22.05.2024, mit 39.671,04 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 22.08.2023, wies der Dow Jones einen Stand von 34.288,83 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2024 legte der Index bereits um 7,63 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 41.376,00 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 37.122,95 Zählern.

Die Tops und Flops im Dow Jones

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen derzeit JPMorgan Chase (+ 0,49 Prozent auf 215,66 USD), American Express (+ 0,48 Prozent auf 247,47 USD), Chevron (+ 0,33 Prozent auf 145,80 USD), Walmart (+ 0,23 Prozent auf 75,41 USD) und Goldman Sachs (+ 0,17 Prozent auf 497,31 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind hingegen Intel (-3,90 Prozent auf 20,58 USD), Microsoft (-1,88 Prozent auf 416,17 USD), Amazon (-1,52 Prozent auf 177,38 USD), Amgen (-1,47 Prozent auf 324,32 USD) und Home Depot (-1,13 Prozent auf 366,26 USD).

Welche Dow Jones-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im Dow Jones sticht die Intel-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 8.157.040 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,089 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier wird ein KGV von 8,96 erwartet. Unter den Aktien im Index präsentiert die Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,53 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

