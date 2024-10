Börse New York: NASDAQ 100 zeigt sich nachmittags leichter

NASDAQ 100 im Blick

Der NASDAQ 100 verbucht am zweiten Tag der Woche Verluste.

Werte in diesem Artikel

Um 19:59 Uhr steht im NASDAQ-Handel ein Minus von 1,22 Prozent auf 20.189,55 Punkte an der NASDAQ 100-Kurstafel. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,018 Prozent stärker bei 20.442,77 Punkten in den Handel, nach 20.439,05 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 20.484,31 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 20.160,63 Einheiten.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 13.09.2024, einen Stand von 19.514,58 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 15.07.2024, lag der NASDAQ 100 bei 20.386,88 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 13.10.2023, bei 14.995,12 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2024 bereits um 22,04 Prozent. Bei 20.690,97 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ 100. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16.249,19 Zählern markiert.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Marvell Technology (+ 2,51 Prozent auf 79,63 USD), Ross Stores (+ 2,39 Prozent auf 146,74 USD), Warner Bros Discovery (+ 2,06 Prozent auf 7,70 USD), Mondelez (+ 1,94 Prozent auf 71,90 USD) und Exelon (+ 1,92 Prozent auf 40,70 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 derweil ASML (-16,78 Prozent auf 725,94 USD), KLA-Tencor (-14,15 Prozent auf 712,22 USD), Applied Materials (-9,98 Prozent auf 192,55 USD), Enphase Energy (-8,63 Prozent auf 92,71 USD) und JDcom (-7,88 Prozent auf 40,66 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 42.747.779 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,176 Bio. Euro weist die Apple-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel

Im NASDAQ 100 hat die JDcom-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die The Kraft Heinz Company-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 4,53 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

