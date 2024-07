Börse New York: S&P 500 am Freitagmittag im Aufwind

S&P 500-Performance im Fokus

Für den S&P 500 geht es derzeit aufwärts.

Um 17:58 Uhr tendiert der S&P 500 im NYSE-Handel 0,35 Prozent fester bei 5.556,22 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 46,924 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,017 Prozent auf 5.537,96 Punkte an der Kurstafel, nach 5.537,02 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 5.557,17 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 5.531,63 Punkten.

S&P 500 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der S&P 500 bislang ein Plus von 1,56 Prozent. Der S&P 500 stand vor einem Monat, am 05.06.2024, bei 5.354,03 Punkten. Der S&P 500 erreichte vor drei Monaten, am 05.04.2024, den Stand von 5.204,34 Punkten. Der S&P 500 wies vor einem Jahr, am 05.07.2023, einen Wert von 4.446,82 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 17,15 Prozent aufwärts. Der S&P 500 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5.557,17 Punkten. Bei 4.682,11 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im S&P 500 aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen aktuell First Republic Bank (+ 25,00 Prozent auf 0,02 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 4,54 Prozent auf 171,34 USD), WestRock (+ 4,44 Prozent auf 51,96 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (+ 4,16 Prozent auf 531,19 USD) und Intel (+ 2,72 Prozent auf 32,08 USD). Schwächer notieren im S&P 500 derweil SVB Financial Group (-33,33 Prozent auf 0,02 USD), Micron Technology (-4,03 Prozent auf 131,31 USD), Southwest Airlines (-3,71 Prozent auf 27,52 USD), Universal Health Services (-3,59 Prozent auf 178,74 USD) und Alaska Air Group (-3,45 Prozent auf 38,90 USD).

Diese S&P 500-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 17.941.673 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Microsoft-Aktie hat im S&P 500 mit 3,164 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der S&P 500-Titel im Fokus

Die SVB Financial Group-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten. Die First Republic Bank-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 750,00 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net