Börse Wien in Grün: mittags Pluszeichen im ATX
Der ATX befindet sich am Montagmittag im Aufwind.
Werte in diesem Artikel
Um 12:07 Uhr tendiert der ATX im Wiener Börse-Handel 0,74 Prozent höher bei 4.631,75 Punkten. An der Börse sind die im ATX enthaltenen Werte damit 132,776 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,047 Prozent auf 4.599,77 Punkte an der Kurstafel, nach 4.597,61 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 4.599,77 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 4.632,66 Punkten.
So entwickelt sich der ATX seit Beginn Jahr
Der ATX wies vor einem Monat, am 08.08.2025, einen Stand von 4.720,83 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.06.2025, verzeichnete der ATX einen Wert von 4.448,98 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.09.2024, erreichte der ATX einen Stand von 3.581,41 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 26,66 Prozent. Bei 4.857,40 Punkten schaffte es der ATX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 3.481,22 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Die Tops und Flops im ATX
Die stärksten Einzelwerte im ATX sind aktuell AT S (AT&S) (+ 3,59 Prozent auf 19,06 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1,52 Prozent auf 26,75 EUR), Erste Group Bank (+ 1,48 Prozent auf 82,25 EUR), Raiffeisen (+ 1,41 Prozent auf 28,74 EUR) und OMV (+ 0,87 Prozent auf 46,50 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich derweil BAWAG (-0,36 Prozent auf 111,10 EUR), DO (-0,22 Prozent auf 224,00 EUR), Telekom Austria (-0,11 Prozent auf 9,51 EUR), EVN (+ 0,22 Prozent auf 23,00 EUR) und Vienna Insurance (+ 0,45 Prozent auf 44,20 EUR).
Diese ATX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Im ATX sticht die voestalpine-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 49.163 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 31,458 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert auf.
Dieses KGV weisen die ATX-Werte auf
Die Raiffeisen-Aktie präsentiert mit 6,33 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Die OMV-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,49 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Nachrichten zu OMV AG
