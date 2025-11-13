DAX24.181 -0,8%Est505.773 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,89 +2,0%Nas23.117 -1,2%Bitcoin88.505 +1,0%Euro1,1625 +0,3%Öl63,28 +1,0%Gold4.196 ±-0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 Siemens 723610 Infineon 623100 RENK RENK73 Bayer BAY001 RWE 703712 Novo Nordisk A3EU6F Volkswagen (VW) vz. 766403 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 HENSOLDT HAG000 Highland Critical Minerals A4193E Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Shutdown beendet: Dow startet leichter -- DAX gibt nach -- Siemens mit Rekordgewinn -- RENK auf Wachstumskurs -- Rheinmetall, HENSOLDT, Merck, NEL, Palantir, Deutsche Telekom, DroneShield im Fokus
Top News
Angebot wächst weiter: 59 Kryptowährungen bei finanzen.net zero verfügbar Angebot wächst weiter: 59 Kryptowährungen bei finanzen.net zero verfügbar
D-Wave Quantum-Aktie: Kurseinbruch nach schwachen Zahlen - Analysten bleiben dennoch optimistisch D-Wave Quantum-Aktie: Kurseinbruch nach schwachen Zahlen - Analysten bleiben dennoch optimistisch
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
ETF Anlage mit 500 Euro Prämie! Jetzt OSKAR ETF starten und bis zu 500 Euro Prämie erhalten
Index im Fokus

Börse Wien: So entwickelt sich der ATX nachmittags

13.11.25 15:57 Uhr
Börse Wien: So entwickelt sich der ATX nachmittags | finanzen.net

Der ATX sinkt heute.

Werte in diesem Artikel
Aktien
CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ)
16,21 EUR -0,08 EUR -0,49%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
DO & CO
193,60 EUR -0,80 EUR -0,41%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Erste Group Bank AG
93,35 EUR 0,35 EUR 0,38%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
27,30 EUR 0,20 EUR 0,74%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Lenzing AG
22,10 EUR 0,05 EUR 0,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
OMV AG
48,86 EUR -0,26 EUR -0,53%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Österreichische Post AG
30,50 EUR -0,10 EUR -0,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
PORR AG
26,35 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Raiffeisen
33,94 EUR 0,92 EUR 2,79%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
STRABAG SE
71,40 EUR 4,60 EUR 6,89%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Verbund AG
64,65 EUR -1,10 EUR -1,67%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
voestalpine AG
34,40 EUR 0,36 EUR 1,06%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Wienerberger AG
27,00 EUR 0,84 EUR 3,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
ATX
4.911,3 PKT -20,4 PKT -0,41%
Charts|News|Analysen

Um 15:40 Uhr notiert der ATX im Wiener Börse-Handel 0,32 Prozent schwächer bei 4.916,09 Punkten. Insgesamt kommt der ATX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 143,323 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,028 Prozent stärker bei 4.933,08 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 4.931,68 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 4.957,53 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 4.912,19 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des ATX

Seit Wochenbeginn verbucht der ATX bislang ein Plus von 3,15 Prozent. Der ATX verzeichnete vor einem Monat, am 13.10.2025, den Stand von 4.729,38 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.08.2025, lag der ATX noch bei 4.720,15 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.11.2024, lag der ATX bei 3.461,19 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 stieg der Index bereits um 34,44 Prozent. Bei 4.957,53 Punkten verzeichnete der ATX bislang ein Jahreshoch. Bei 3.481,22 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Gewinner und Verlierer im ATX

Zu den Top-Aktien im ATX zählen aktuell STRABAG SE (+ 4,71 Prozent auf 71,20 EUR), Raiffeisen (+ 2,44 Prozent auf 33,52 EUR), Lenzing (+ 2,29 Prozent auf 22,35 EUR), Wienerberger (+ 1,73 Prozent auf 27,08 EUR) und PORR (+ 1,72 Prozent auf 26,65 EUR). Die Verlierer im ATX sind hingegen Verbund (-4,73 Prozent auf 64,50 EUR), EVN (-1,84 Prozent auf 26,70 EUR), DO (-1,04 Prozent auf 191,00 EUR), voestalpine (-1,04 Prozent auf 34,42 EUR) und Erste Group Bank (-0,91 Prozent auf 92,90 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im ATX

Das Handelsvolumen der voestalpine-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Wiener Börse 406.267 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX mit 36,175 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX weist 2025 laut FactSet-Schätzung die CPI Europe-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 6,75 zu Buche schlagen. Mit 8,85 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf CPI Europe

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf CPI Europe

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

Nachrichten zu OMV AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu OMV AG

DatumRatingAnalyst
21.03.2013OMV verkaufenGoldman Sachs Group Inc.
23.01.2013OMV haltenHSBC Trinkaus & Burkhardt AG
09.11.2012OMV underperformCredit Suisse Group
08.11.2012OMV neutralUBS AG
08.11.2012OMV neutralNomura
DatumRatingAnalyst
11.05.2012OMV kaufenErste Bank AG
09.05.2012OMV buySociété Générale Group S.A. (SG)
27.04.2012OMV kaufenErste Bank AG
25.04.2012OMV buySociété Générale Group S.A. (SG)
09.03.2012OMV kaufenErste Bank AG
DatumRatingAnalyst
23.01.2013OMV haltenHSBC Trinkaus & Burkhardt AG
08.11.2012OMV neutralUBS AG
08.11.2012OMV neutralNomura
08.11.2012OMV holdSociété Générale Group S.A. (SG)
06.11.2012OMV neutralJ.P. Morgan Cazenove
DatumRatingAnalyst
21.03.2013OMV verkaufenGoldman Sachs Group Inc.
09.11.2012OMV underperformCredit Suisse Group
18.10.2012OMV underperformCredit Suisse Group
04.06.2012OMV sellCitigroup Corp.
12.03.2012OMV sellCitigroup Corp.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für OMV AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen