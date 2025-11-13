Börse Wien: So entwickelt sich der ATX nachmittags

Index im Fokus

Der ATX sinkt heute.

Um 15:40 Uhr notiert der ATX im Wiener Börse-Handel 0,32 Prozent schwächer bei 4.916,09 Punkten. Insgesamt kommt der ATX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 143,323 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,028 Prozent stärker bei 4.933,08 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 4.931,68 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 4.957,53 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 4.912,19 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des ATX

Seit Wochenbeginn verbucht der ATX bislang ein Plus von 3,15 Prozent. Der ATX verzeichnete vor einem Monat, am 13.10.2025, den Stand von 4.729,38 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.08.2025, lag der ATX noch bei 4.720,15 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.11.2024, lag der ATX bei 3.461,19 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 stieg der Index bereits um 34,44 Prozent. Bei 4.957,53 Punkten verzeichnete der ATX bislang ein Jahreshoch. Bei 3.481,22 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Gewinner und Verlierer im ATX

Zu den Top-Aktien im ATX zählen aktuell STRABAG SE (+ 4,71 Prozent auf 71,20 EUR), Raiffeisen (+ 2,44 Prozent auf 33,52 EUR), Lenzing (+ 2,29 Prozent auf 22,35 EUR), Wienerberger (+ 1,73 Prozent auf 27,08 EUR) und PORR (+ 1,72 Prozent auf 26,65 EUR). Die Verlierer im ATX sind hingegen Verbund (-4,73 Prozent auf 64,50 EUR), EVN (-1,84 Prozent auf 26,70 EUR), DO (-1,04 Prozent auf 191,00 EUR), voestalpine (-1,04 Prozent auf 34,42 EUR) und Erste Group Bank (-0,91 Prozent auf 92,90 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im ATX

Das Handelsvolumen der voestalpine-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Wiener Börse 406.267 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX mit 36,175 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX weist 2025 laut FactSet-Schätzung die CPI Europe-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 6,75 zu Buche schlagen. Mit 8,85 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

