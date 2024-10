Börse Zürich in Rot: Das macht der SLI mittags

Index im Blick

In Zürich ist am Dienstag ein stabiler Handel zu beobachten.

Am Dienstag sinkt der SLI um 12:08 Uhr via SIX um 0,18 Prozent auf 2.005,19 Punkte. Zuvor ging der SLI 0,214 Prozent stärker bei 2.013,15 Punkten in den Dienstagshandel, nach 2.008,85 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SLI betrug 2.013,90 Punkte, das Tagestief hingegen 2.003,18 Zähler.

So bewegt sich der SLI auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.09.2024, stand der SLI bei 1.959,99 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.07.2024, lag der SLI bei 1.985,46 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.10.2023, stand der SLI bei 1.702,29 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 13,70 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des SLI liegt derzeit bei 2.023,54 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 1.742,94 Punkte.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SLI

Die stärksten Einzelwerte im SLI sind aktuell Logitech (+ 1,30 Prozent auf 76,28 CHF), Swisscom (+ 0,90 Prozent auf 562,00 CHF), Holcim (+ 0,52 Prozent auf 84,82 CHF), Zurich Insurance (+ 0,42 Prozent auf 524,00 CHF) und Roche (+ 0,41 Prozent auf 270,70 CHF). Die Verlierer im SLI sind hingegen Sandoz (-2,21 Prozent auf 37,54 CHF), VAT (-2,09 Prozent auf 412,50 CHF), ams-OSRAM (-1,80 Prozent auf 10,07 CHF), Richemont (-1,41 Prozent auf 129,00 CHF) und Julius Bär (-1,11 Prozent auf 53,42 CHF).

Welche SLI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 1.851.415 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie macht im SLI mit 229,833 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

SLI-Fundamentalkennzahlen

In diesem Jahr präsentiert die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Die Adecco SA-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,49 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

