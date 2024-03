Börse Zürich: SLI zum Start des Freitagshandels fester

Index im Blick

Der SLI bleibt auch aktuell im Aufwärtstrend.

Am Freitag notiert der SLI um 09:10 Uhr via SIX 0,18 Prozent höher bei 1.898,63 Punkten. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,151 Prozent auf 1.898,12 Punkte an der Kurstafel, nach 1.895,25 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 1.899,54 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 1.897,69 Punkten.

SLI-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der SLI bislang Gewinne von 1,30 Prozent. Noch vor einem Monat, am 08.02.2024, wies der SLI einen Wert von 1.799,75 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 08.12.2023, wurde der SLI mit 1.747,92 Punkten berechnet. Der SLI wies vor einem Jahr, am 08.03.2023, einen Stand von 1.758,94 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 7,66 Prozent aufwärts. Das SLI-Jahreshoch liegt aktuell bei 1.899,54 Punkten. Bei 1.742,94 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

SLI-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich aktuell UBS (+ 2,26 Prozent auf 26,75 CHF), VAT (+ 1,48 Prozent auf 465,60 CHF), Julius Bär (+ 1,17 Prozent auf 49,12 CHF), Zurich Insurance (+ 0,52 Prozent auf 481,30 CHF) und Swiss Re (+ 0,46 Prozent auf 109,50 CHF). Die Verlierer im SLI sind hingegen ams (-1,95 Prozent auf 1,26 CHF), Swatch (I) (-0,58 Prozent auf 207,00 CHF), Swisscom (-0,43 Prozent auf 504,60 CHF), Temenos (-0,39 Prozent auf 65,64 CHF) und Sandoz (-0,35 Prozent auf 28,24 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SLI

Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 1.050.809 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie dominiert den SLI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 253,312 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die SLI-Titel auf

Im SLI verzeichnet die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,59 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 5,93 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

