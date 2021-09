Neue Kooperation: Amazon Prime-Kunden erhalten kostenlose Lieferungen von Deliveroo

Aktien in diesem Artikel Amazon 2.955,50 EUR

-0,27% Charts

News

Analysen

• Amazon Prime-Kunden erhalten kostenlose Lieferungen von Deliveroo• Service verfügbar für ein Jahr und für Kunden in UK• Amazon baut Prime-Programm weiter ausVor rund zwei Jahren ist der US-Unternehmensriese Amazon bei dem Lieferdienstkonzern Deliveroo eingestiegen. Nun kommen Amazon-Kunden in den Genuss einer vertieften Kooperation beider Firmen.

Kostenlose Lieferungen bei Deliveroo

Demnach will der britische Deliveroo-Konzern gemeinsam mit Amazon Gratis-Lieferungen für Prime-Kunden der US-Amerikaner anbieten. Britische Kunden, die über die Liefer-App Essen bestellen, zahlen bislang 3,49 Pfund im Monat, um für Bestellungen für über 25 Pfund kostenlose Lieferungen zu erhalten. Das Programm nennt sich "Deliveroo Plus" und soll Amazon Prime-Kunden nun für ein Jahr lang kostenlos zur Verfügung stehen.

Dieses Bonusangebot gilt nur für Kunden in Großbritannien und Irland und soll durch eine einfache Verknüpfung der beiden Kunden-Accounts - Amazon Prime und Deliveroo - möglich werden. Wird der Amazon-Prime-Zugang gekündigt, erlischt auch der Anspruch auf das Plus-Programm von Deliveroo, wie es in den Geschäftsbedingungen heißt.

Amazon an Deliveroo finanziell beteiligt

Amazon hatte im Mai 2019 im Rahmen einer Finanzierungsrunde in Deliveroo investiert, der Einstieg der US-Amerikaner rief allerdings die Wettbewerbsbehörden auf den Plan. Im Mittelpunkt der Untersuchung stand dabei die Sorge, Amazon könne nach der Schließung seines eigenen Restaurant-Lieferdienstes Amazon Restaurants im Jahr 2019 auf diesem Weg den Wiedereintritt in den Markt für Online-Restaurants planen. Doch die britischen Wettbewerbshüter gaben schließlich grünes Licht für die Investition.

Im Rahmen des Börsengangs von Deliveroo im April 2021 trennte sich Amazon von einem Teil seiner Deliveroo-Aktien und reduzierte seinen Anteil von 16 auf rund 12 Prozent. Damit bleiben die US-Amerikaner aber der größte Anteilseigner des Lieferdienstanbieters.

Amazon weitet sein Prime-Programm immer weiter aus

Amazon Prime-Kunden nutzen bereits jetzt eine Vielzahl von Bonusangeboten, auf die Nicht-Prime-Kunden verzichten müssen. Neben Gratis Premiumversand und sogar einer Gratis Same-Day-Lieferung bei qualifizierten Bestellungen ab 20 Euro haben Prime-Kunden auch Zugriff auf das Film- und Serienstreaming-Angebot Prime Video sowie das Musikstreamingprogramm Amazon Music Prime. Prime Reading ermöglicht Premiumkunden von Amazon darüber hinaus Zugang zu kostenlosen eBooks und e-Magazinen für den konzerneigenen Bookreader Kindle, Prime Wardrobe bietet daneben Vorteile beim Kauf von Kleidung. Und auch Gamer kommen bei Amazon Prime auf ihre Kosten: Dank dem Kauf des Videoportals Twitch im Jahr 2014 erhalten Zocker monatlich unter anderem gratis In-Game-Inhalte und sogar kostenlose Spiele.

Der durch die vertiefte Kooperation mit Deliveroo nun zusätzliche Bonus für Prime-Kunden ist ausschließlich auf die Region UK beschränkt. Lisa Leung, Direktorin von Prime und Marketing bei Amazon UK, wird in einer Pressemitteilung von Deliveroo mit den Worten zitiert: "Wir sind immer auf der Suche nach Möglichkeiten, Prime-Mitgliedern noch mehr Wert zu bieten und ihnen das Beste an Shopping und Unterhaltung zu bieten." Vor diesem Hintergrund freue man sich über das Angebot von Deliveroo, "damit Millionen von Prime-Mitgliedern in Großbritannien und Irland die in den Genuss kommen, großartige Mahlzeiten schnell geliefert zu bekommen".

br> Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Deliveroo , Gil C / Shutterstock.com