BP Aktie News: BP am Montagnachmittag mit Verlusten

Das Papier von BP gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 01.08.2022 16:22:00 Uhr ging es um 1,8 Prozent auf 4,71 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte BP-Aktie bei 4,69 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 4,79 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 879.743 BP-Aktien den Besitzer.

Am 09.06.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 5,33 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 11,51 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,35 EUR. Dieser Wert wurde am 21.08.2021 erreicht. Mit einem Kursverlust von 40,72 Prozent würde die BP-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 5,12 GBP für die BP-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BP am 03.05.2022. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,32 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,13 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat BP im vergangenen Quartal 49.258,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 34,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BP 36.492,00 USD umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.08.2022 erfolgen. Die Q3 2023-Finanzergebnisse könnte BP möglicherweise am 31.10.2023 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 1,26 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

