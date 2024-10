BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP schiebt sich am Mittag vor

So entwickelt sich BP

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von BP. Die BP-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 4,09 GBP.

Um 11:48 Uhr stieg die BP-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 4,09 GBP. Die BP-Aktie legte bis auf 4,11 GBP an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 4,10 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im London-Handel wechselten bis jetzt 13.057.705 BP-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 19.10.2023 auf bis zu 5,62 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BP-Aktie somit 27,30 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,80 GBP. Dieser Wert wurde am 27.09.2024 erreicht. Mit Abgaben von 7,08 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,220 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,332 USD. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 5,59 GBP.

BP gewährte am 30.07.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. BP hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,01 GBP vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,08 GBP je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 37,49 Mrd. GBP – eine Minderung von 3,32 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 38,77 Mrd. GBP eingefahren.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von BP wird am 29.10.2024 gerechnet. Die Veröffentlichung der BP-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 04.11.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,658 USD je Aktie in den BP-Büchern.

