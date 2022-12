BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Mittag auf rotem Terrain

Um 12:22 Uhr rutschte die BP-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 5,60 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der BP-Aktie ging bis auf 5,57 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 5,60 EUR. Von der BP-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 211.558 Stück gehandelt.

Bei 5,82 EUR erreichte der Titel am 30.11.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,76 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 20.12.2021 Kursverluste bis auf 3,75 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der BP-Aktie liegt somit 49,52 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 5,62 GBP.

BP ließ sich am 01.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,43 USD gegenüber 0,16 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BP im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 45,27 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 55.011,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 37.867,00 USD in den Büchern gestanden.

Die BP-Bilanz für Q4 2022 wird am 07.02.2023 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass BP im Jahr 2022 1,50 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

