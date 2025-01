BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Montagmittag stärker

Aktienentwicklung

Die Aktie von BP zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die BP-Aktie stieg im London-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 4,10 GBP.

Um 11:49 Uhr konnte die Aktie von BP zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 0,5 Prozent auf 4,10 GBP. Die BP-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 4,11 GBP aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 4,10 GBP. Der Tagesumsatz der BP-Aktie belief sich zuletzt auf 4.707.531 Aktien.

Am 13.04.2024 erreichte der Anteilsschein mit 5,41 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 31,89 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 3,65 GBP am 14.11.2024. Mit Abgaben von 10,95 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

BP-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,220 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,305 USD aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 5,04 GBP aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte BP am 29.10.2024 vor. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,01 GBP wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BP in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 13,65 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 36,35 Mrd. GBP im Vergleich zu 42,09 Mrd. GBP im Vorjahresquartal.

BP dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 11.02.2025 präsentieren.

In der BP-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,601 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

