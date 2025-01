BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Dienstagmittag gesucht

Aktie im Blick

Die Aktie von BP zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Im London-Handel gewannen die BP-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.

Das Papier von BP konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im London-Handel um 0,5 Prozent auf 4,16 GBP. Den höchsten Stand des Tages erreichte die BP-Aktie bisher bei 4,17 GBP. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 4,15 GBP. Zuletzt wurden via London 5.682.919 BP-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.04.2024 bei 5,41 GBP. Der aktuelle Kurs der BP-Aktie ist somit 29,98 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 3,65 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (14.11.2024). Das 52-Wochen-Tief könnte die BP-Aktie mit einem Verlust von 12,24 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,306 USD. Im Vorjahr hatte BP 0,220 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 5,04 GBP.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte BP am 29.10.2024 vor. Das EPS lag bei 0,01 GBP. Im Vorjahresquartal hatte BP ebenfalls ein EPS von 0,22 GBP je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 36,35 Mrd. GBP – eine Minderung von 13,65 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 42,09 Mrd. GBP eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 11.02.2025 terminiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,599 USD je Aktie in den BP-Büchern.

