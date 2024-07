BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP schiebt sich am Vormittag vor

Notierung im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von BP. Zuletzt wies die BP-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 4,56 GBP nach oben.

Die BP-Aktie konnte um 09:06 Uhr im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 4,56 GBP. Den höchsten Stand des Tages erreichte die BP-Aktie bisher bei 4,58 GBP. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 4,55 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 535.025 BP-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 5,62 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.10.2023). Das 52-Wochen-Hoch könnte die BP-Aktie mit einem Kursplus von 23,30 Prozent wieder erreichen. Am 23.01.2024 gab der Anteilsschein bis auf 4,41 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BP-Aktie 3,37 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,306 USD. Im Vorjahr hatte BP 0,220 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 6,46 GBP aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte BP am 07.05.2024 vor. Es stand ein EPS von 0,11 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BP noch ein Gewinn pro Aktie von 0,38 USD in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 16,63 Prozent auf 38,55 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 46,24 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.07.2024 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 05.08.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 0,754 USD je Aktie belaufen.

