BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP präsentiert sich am Nachmittag stärker

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von BP. Die BP-Aktie konnte zuletzt im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 4,39 GBP.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 4,39 GBP zu. Kurzfristig markierte die BP-Aktie bei 4,41 GBP ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 4,36 GBP. Bisher wurden heute 6.634.970 BP-Aktien gehandelt.

Am 19.10.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 5,62 GBP. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 28,02 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 4,26 GBP ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 2,97 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für BP-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,220 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,309 USD ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 6,31 GBP je BP-Aktie an.

Am 30.07.2024 lud BP zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,01 GBP. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,08 GBP ebenfalls auf diesem Niveau. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 37,49 Mrd. GBP – eine Minderung von 3,32 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 38,77 Mrd. GBP eingefahren.

Voraussichtlich am 29.10.2024 dürfte BP Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 04.11.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von BP.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 0,713 USD je BP-Aktie.

