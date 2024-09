BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP präsentiert sich am Mittag stärker

Blick auf BP-Kurs

Die Aktie von BP gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die BP-Aktie konnte zuletzt im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 4,04 GBP.

Um 11:48 Uhr wies die BP-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 4,04 GBP nach oben. In der Spitze gewann die BP-Aktie bis auf 4,07 GBP. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 4,04 GBP. Zuletzt wurden via London 5.020.599 BP-Aktien umgesetzt.

Am 19.10.2023 markierte das Papier bei 5,62 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 39,32 Prozent könnte die BP-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 11.09.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 3,96 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 1,93 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,220 GBP an BP-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,310 USD. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 6,19 GBP für die BP-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BP am 30.07.2024 vor. BP hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,01 GBP vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,08 GBP je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Das vergangene Quartal hat BP mit einem Umsatz von insgesamt 37,49 Mrd. GBP abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 38,77 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren, um 3,32 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 29.10.2024 erwartet. Schätzungsweise am 04.11.2025 dürfte BP die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem BP-Gewinn in Höhe von 0,689 USD je Aktie aus.

