BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP tendiert am Vormittag tiefer

BP im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von BP. Die BP-Aktie notierte im London-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,5 Prozent bei 3,42 GBP.

Der BP-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Um 09:06 Uhr verlor das Papier 1,5 Prozent auf 3,42 GBP. Das bisherige Tagestief markierte BP-Aktie bei 3,40 GBP. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 3,40 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.385.699 BP-Aktien.

Am 25.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 5,31 GBP an. 55,61 Prozent Plus fehlen der BP-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 3,29 GBP am 10.04.2025. Mit Abgaben von 3,59 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,326 USD. Im Vorjahr hatte BP 0,240 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die BP-Aktie im Durchschnitt mit 5,35 GBP.

Am 11.02.2025 äußerte sich BP zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. BP hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,10 GBP vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,02 GBP je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 15,06 Prozent auf 35,70 Mrd. GBP aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 42,03 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 29.04.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte BP möglicherweise am 05.05.2026 präsentieren.

Experten taxieren den BP-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,498 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BP-Aktie

FTSE 100-Titel BP-Aktie: So viel Verlust hätte ein BP-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Erste Schätzungen: BP legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

BP-Aktie schwächer: Förderung im ersten Quartal wohl rückläufig