BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP zeigt sich am Montagmittag gestärkt

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von BP. Die Aktie legte zuletzt in der London-Sitzung 0,3 Prozent auf 4,06 GBP zu.

Das Papier von BP legte um 11:49 Uhr zu und stieg im London-Handel um 0,3 Prozent auf 4,06 GBP. Der Kurs der BP-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 4,07 GBP zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 4,03 GBP. Von der BP-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.870.628 Stück gehandelt.

Am 19.10.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 5,62 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 38,63 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 11.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 3,96 GBP ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 2,42 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten BP-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,220 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,310 USD aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 6,19 GBP an.

Am 30.07.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie lag bei -0,01 GBP. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,08 GBP je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 3,32 Prozent auf 37,49 Mrd. GBP. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 38,77 Mrd. GBP gelegen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte BP am 29.10.2024 vorlegen. Experten kalkulieren am 04.11.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von BP.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,687 USD je Aktie in den BP-Büchern.

