BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP verteuert sich am Vormittag

Notierung im Blick

Die Aktie von BP gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das BP-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 3,98 GBP.

Um 09:07 Uhr stieg die BP-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 3,98 GBP. Zwischenzeitlich stieg die BP-Aktie sogar auf 3,98 GBP. Bei 3,97 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Im London-Handel wechselten bis jetzt 295.609 BP-Aktien den Besitzer.

Am 13.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 4,71 GBP. Derzeit notiert die BP-Aktie damit 15,57 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 3,29 GBP ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die BP-Aktie mit einem Verlust von 17,23 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,326 USD, nach 0,240 GBP im Jahr 2024. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 4,28 GBP an.

Am 29.04.2025 äußerte sich BP zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde mit 0,03 GBP ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,11 GBP, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BP in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,38 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 37,25 Mrd. GBP. Im Vorjahresviertel waren 38,55 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte BP am 05.08.2025 präsentieren. BP dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 04.08.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BP einen Gewinn von 0,424 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BP-Aktie

FTSE 100-Titel BP-Aktie: So viel Verlust hätte ein BP-Investment von vor einem Jahr eingefahren

BP-Aktie steigt dennoch: BP rechnet mit Milliarden-Wertberichtigung im 2. Quartal

Die Expertenmeinungen zur BP-Aktie im Juni 2025